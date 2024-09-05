شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تحتفل بالبطل محمد المنياوي بعد ذهبية رفع الأثقال: تاريخ جديد يُكتب والان مع تفاصيل الخبر

حرص الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة على دعم البطل البارالمبي محمد المنياوي، عقب تتويجه بذهبية رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وكتب حساب المتحدة: محمد الميناوي وتاريخ جديد يُكتب!.. رفع 201 كجم ورفع اسم مصر معه! بتحقيقه ذهبية وزن -59 كجم في بارلمبياد باريس 2024.



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توج محمد المنياوى لاعب منتخب الاثقال البارالمبى فى التتويج بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس

وتوج المنياوى فى منافسات وزن 59 كجم، بعد أن نجح فى رفع أوزان 194، 198، 201.

وتعد ميدالية المنياوى هى الأولى للبعثة الباراليمبية بباريس، كما انها اول مشاركة للمنياوى فى الدورات الباراليمبية

وتفوق المنياوى على منافسيه من دول الصين واستونيا والسلفادور وايران.