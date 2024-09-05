من حفل العشاء للفئران.. كيف أثار تنظيم أولمبياد باريس الجدل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، واجهت فرنسا العديد من الانتقادات بسبب تنظيم المسابقة، إذ أنها بدأت بحفل افتتاح ضخم على ضفاف نهر السين، وتضمن عرض يحاكي "لوحة العشاء الأخير" للفنان الإيطالي ليوناردو دا فينشي، وجسَّد فيها المسيح مع تلاميذه وهم على مائدة طعام.

ولكن ظهرت اللوحة كمحاكاة ساخرة في الافتتاح، مع وجود أشخاص يعبرون عن المثيلة، وأثار هذا المشهد غضب الكنيسة الكاثوليكية والسياسيين من اليمين المتطرف في فرنسا وتيار اليمين المحافظ في الولايات المتحدة.

وانتهى الأمر باعتذار اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس، قائلين إنه لم يكن هناك أي نيَّة لإظهار عدم الاحترام تجاه أي مجموعة دينية، كما أن هطول الأمطار وطول مدة الحفل شهد العديد من الانتقادات.

تلوث نهر السين

وكان تلوث مياه نهر السين، ثاني أزمات أولمبياد باريس 2024، وتم تأجيل سباق الترياثلون لفردي الرجال والسيدات لمدة 24 ساعة، كما أن التمارين انتهت لأكثر من مرة.

وحاولت فرنسا حل أزمة تلوث مياه نهر السين، إذ أنها في السنوات الأخيرةأنفقت نحو 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) على محطات معالجة مياه الصرف الصحي، لتحسين جودة المياه، وقبل انطلاق المسابقة، سبحت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا في مياه نهر السين.

الطعام في القرية الأولمبية

انتقد العديد من الرياضيين منهم المصريين، جودة الطعام في القرية الأولمبية، وقالت دعاء الغباشي لاعبة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية: "التنظيم ليس مثالياً، ولا نشعر بالراحة أثناء النوم، وأحيانا لا يتوفر الطعام داخل القرية الأولمبية، وهناك كثير من الرياضيين يشتكون من سوء التنظيم".

السرقة في باريس

وتعرض بعض الرياضيين لعمليات السرقة في القرية الأولمبية، وقالت وكالة الأنباء اليابانية، إن لاعباً في فريق الرجبي السباعي الوطني، تعرض لسرقة خاتم زفافه وعقد ومبلغ مالي من غرفته في القرية.

كما سرقت معدات درَّاجون من سلوفاكيا في القرية الأولمبية بالقرب من باريس، كذلك لاعبو منتخب الأرجنتين لكرة القدم، حسبما ذكر المدير الفني خافيير ماسكيرانو.

فئران في حجم القطط

وتسببت العاصفة والأمطار الغزيرة في حفل الافتتاح، في خروج نحو 6 ملايين فأر من مكانها تحت الأرض، وفقا لصحيفة ديلي ستار، التي ذكرت أنها هاجمت أحد الصحفيين، أثناء تناوله العشاء، وكانت هذه الفئران في حجم القطط.