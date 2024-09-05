"بدأت بتونس وانتهت بالبحرين".. إنجازات العرب في أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، الحصيلة الأكبر من الميداليات الذهبية للعرب في نسخة واحدة، بواقع 7 ذهبيات (المجمل 17 ميدالية)، وتصدرت البحرين الترتيب، للمرة الأولى في تاريخها، فيما أحرزت المغرب أول ميدالية أولمبية للعرب في كرة القدم.

وفي يوم السبت 27 يوليو، أحرز التونسي فارس الفرجاني أول ميدالية للعرب في أولمبياد باريس 2024، بالفوز بفضية السلاح، لتحقق تونس أول ميدالية للعرب للمرة الثانية على التوالي، بعد طوكيو 2020.

وأحرز المصري محمد السيد الميدالية الذهبية ثاني ميداليات العرب في الأولمبياد، وهي برونزية السلاح، ولقى احتفاله رواجا عقب مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنه قفز على طريقة كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال وريال مدريد.

وفي يوم 4 أغسطس، أحرزت الجزائرية كايليا نمور أول ذهبية للعرب في أولمبياد باريس، ضمن منافسات الجمباز، وأصبحت أول أفريقية تحرز ميدالية منافسات الجمباز، بعدما كانت تمثل منتخب فرنسا.

وجاءت ميداليات العرب في باريس على التوالي كالآتي:

- البحرينية وينفريد يافي (ذهبية-ألعاب قوى)

- التونسي محمد خليل الجندوبي (برونزية-تايكوندو)

- المغربي سفيان بقالي (ذهبية-ألعاب القوى)

- منتخب المغرب (برونزية-كرة قدم)

- الأردني زيد كريم (فضية-تايكوندو)

- البحرينية سلوى عيد ناصر (فضية-ألعاب قوى)

- التونسي فراس القطوسي (ذهبية-تايكوندو)

الجزائرية إيمان خليف (ذهبية-ملاكمة)، وواجهت إيمان العديد من الانتقادات لكنها في النهاية تمكنت من التتويج بالذهبية، ويمكن

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ـ المصرية سارة سمير (فضية-رفع أثقال)

- الجزائري جمال سجاتي (برونزية-ألعاب القوى)

- المصري أحمد الجندي (ذهبية-الخماسي الحديث)

- القطري معتز برشم (برونزية-ألعاب القوى)

- البحريني غور ميناسيان (برونزية-رفع أثقال)

- البحريني أحمد تاج الدينوف (ذهبية-مصارعة)