رحلة الأهلي للقب 44.. هدية الزمالك.. بيراميدز رايح جاي.. إنجاز وسام بن علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

في 18 أغسطس أُسدل ستار موسم 2023/2024 بعد 335 يومًا من انطلاقه بإضافة الأهلي اللقب رقم 44 إلى خزائنه في الجزيرة.

رحلة أبناء الجزيرة للتتويج بلقب الدوري هذه المرة لم تكن الأسهل؛ إذ مرت بالعديد من المراحل لعل أبرزها المؤجلات.

الأهلي لم يكن متصدرًا بل ذهبت الصدارة لفريق بيراميدز حتى نهاية شهر يوليو الماضي وبالتحديد حين فاز لاعبو القلعة الحمراء على المصري بهدف نظيف يوم 26 من الشهر خلال المباراة التي كانت مؤجلة من الجولة 18.

حينها صعد الأهلي لصدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 69 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني ليوجه لاعبو القلعة الحمراء الدفة نحو اللقب.

وهو الأمر الذي يأتي بعد عدة أحداث سهلت من المهمة بالجولات الأخيرة في شهر أغسطس؛ إذ سبقها الفوز خلال 10 أيام على بيراميدز في الدوري بمباراتي الدور الأول والثاني.

الأهلي فاز بهدف نظيف يوم 22 يوليو بعدما فاز بثلاثية مقابل هدفين يوم 12 من الشهر ذاته.

وهما مباراتان بـ 12 نقطة؛ حيث حرم الأهلي بيراميدز من 6 نقاط ليتوقف رصيده وأضاف إلى رصيده 6 نقاط قلصّ بهم الفارق في ظل وجود مؤجلات له.

الزمالك هو الآخر، أهدى الأهلي 3 نقاط بعدما أعلن في نهاية شهر يونيو الانسحاب من المباراة التي كانت من المفترض أن تجمعهما؛ احتجاجاً منه على قرارات تحكيمية في مباراة سابقة.

وواصل قطار الأهلي في أغسطس الانتصار تلو الآخر ؛ إذ استهل الشهر بالفوز بهدف نظيف على البنك الأهلي ثم الفوز برباعية نظيفة أمام المقاولون العرب قبل هزيمة سموحة بهدف نظيف ليضمن التتويج رسميًا بالنسخة 44 بعد هذا اللقاء.

وفاز الأهلي بعد ذلك بهدفين مقابل هدف على نظيره زد إف سي قبل أن يتعادل بهدف لمثله أمام إنبي ويخسر بهدفين مقابل هدف أمام مودرن سبورت في نهاية محبطة ولكن كان حسم الدوري.

وربما كان شهر أغسطس أقل حدة في وتيرة المنافسة للأهلي بعد ضمانه حصد اللقب ولكنه شهد منافسة قوي على لقب الهداف بين المهاجم الفلسطيني الوافد على الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الماضية وسام أبو علي والصفقة الصيفية لبيراميدز الكونجولي فيستون مايلي.

مهاجم الأهلي توّهج خلال شهر أغسطس فسجل 4 أهداف خلال 3 مباريات خاضها بواقع هدف أمام البنك الأهلي وثلاثية أمام المقاولون العرب ليرفع رصيده إلى 18.

وعلى الجانب الآخر، سجل محترف بيراميدز 3 أهداف خلال 3 مباريات خاضهم بشهر أغسطس ليرفع رصيده إلى 17 هدفا؛ وظل لقب الهداف لموسم 23/24 غير محسومًا حتى آخر مباراة التي خاضها مايلي أمام الداخية حيث لم يسجل خلالها فسُميّ المهاجم الفلطسيني هدافًا للمسابقة التي لم يخض منها سوى قرابة نصف موسم.

وبجانب إنجاز وسام أبو علي كان من أبرز ملامح موسم 23/24 للأهلي هو توّهج حارس مرماه الشاب مصطفى شوبير الذي دفعته إصابة الحارس الأساسي للأهلي محمد الشناوي خلال وجوده مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار وعدم قيد الحارس الذي تم التعاقد ليكون بدلًا منه محمود الزنفلي ليتصدر المشهد.

صاحب الـ 24 عاما ارتدى قميص الأهلي خلال الموسم الماضي في 25 مباراة سكن مرماه 16 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة بمختلف المسابقات.

وهي الأرقام التي جعلته يدوّن اسمه بالتاريخ في دوري أبطال أفريقيا؛ حيث أصبح أول حارس في تاريخ النادي يحافظ على نظافة شباكه بـ 9 مباريات بنسخة واحدة.

الجولات الأخيرة شهدت عودة محمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة ولكنها شهدت وجود شوبير وتبادل المشاركة معه.