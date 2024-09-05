فرانكفاروشي يعلن قائمة الفريق في الدوري الأوروبي للموسم الجديد.. تعرف على موقف بن رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي فرنكفاروشي المجري، عن قائمة الفريق للموسم الجديد 2024-2025، للمشاركة في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت قائمة فرنكفاروشي المجري للموسم الجديد للمشاركة في الدوري الأوروبي، تواجد اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان.

وكان محمد علي بن رمضان ارتبط اسمه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بالإنضمام إلى النادي الأهلي، لتدعيم مركز خط الوسط بالفريق.

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