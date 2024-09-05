"شربت اللبن من الجاموسة مباشرة".. الحضري يكشف أسباب الحفاظ على لياقته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عصام الحضري، أسطورة حراسة مرمى منتخب مصر السابق، عن أسباب حفاظه على لياقته البدنية بشكل جيد حتى الآن.

وقال الحضري في بودكاست بدون ورق: "أنا شخص بحب الأكل طول عمري ومتعود على ذلك من زمان".

وأضاف: "عندما كنت صغيراً، كان جدي يحرص على إحضاري ويقوم بمنحي اللبن الطازج، من خلال جلوسي تحت الجاموسة ونزوله إلى فمي مباشرة".

واختتم الحضري: "وهذا أكبر دليل على البركة التي كانت متواجدة، عكس الآن عند شراء اللبن، لابد من شرائه من المحلات المختلفة".

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