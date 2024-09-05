اخبار الرياضه

"شربت اللبن من الجاموسة مباشرة".. الحضري يكشف أسباب الحفاظ على لياقته (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عصام الحضري، أسطورة حراسة مرمى منتخب مصر السابق، عن أسباب حفاظه على لياقته البدنية بشكل جيد حتى الآن.

وقال الحضري في بودكاست بدون ورق: "أنا شخص بحب الأكل طول عمري ومتعود على ذلك من زمان".

وأضاف: "عندما كنت صغيراً، كان جدي يحرص على إحضاري ويقوم بمنحي اللبن الطازج، من خلال جلوسي تحت الجاموسة ونزوله إلى فمي مباشرة".

واختتم الحضري: "وهذا أكبر دليل على البركة التي كانت متواجدة، عكس الآن عند شراء اللبن، لابد من شرائه من المحلات المختلفة".

اقرأ أيضاً:
شوبير يكشف تطورات إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

منتخب مصر يحسم موقف بدلاء إمام عاشور وعبد المنعم

رحلة الأهلي للقب 44.. هدية الزمالك.. بيراميدز رايح جاي.. إنجاز وسام بن علي

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا