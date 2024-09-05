شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ البعثة البارالمبية بذهبية المنياوى فى الاثقال والان مع تفاصيل الخبر

أجري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا بالبعثة المصرية في باريس لتهنئتهم بالميدالية الذهبية التي حصل عليها محمدج المنياوةي في رفع الأثقال.

وأشاد أشرف صبحي بالبعثة مؤكدا علي ثقته في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال ما تبقي من المنافسات خلال دورة الألعاب البارالمبية في باريس.

توج محمد المنياوى لاعب منتخب الاثقال البارالمبى بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس.

وتوح المنياوى فى منافسات وزن 59 كجم، بعد أن نجح فى رفع أوزان 194، 198، 201

وتعد ميدالية المنياوى هى الأولى للبعثة الباراليمبية بباريس، كما انها أول مشاركة للمنياوى فى الدورات الباراليمبية.

وتفوق المنياوى على منافسيه من دول الصين واستونيا والسلفادور وايران.