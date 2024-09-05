شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل المالية لتعاقد الزمالك مع الجابونى بوبيندزا بعد ضمه لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل نادى الزمالك تطورات مفاوضات النادى مع الجابوني آرون بوبيندزا لاعب الشباب السعودي الأسبق، وسينسناتي الأمريكي، من أجل التعاقد معه وتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد والسوبر الإفريقي.

وأكد المصدر، أن الزمالك أنهى الاتفاق مع بوبيندزا على انضمامه للفريق لمدة ثلاثة مواسم، مقابل الحصول على 600 ألف دولار، و700 ألف في الموسم الثاني و800 ألف في الموسم الثالث، على أن يحصل اللاعب على منحة تعاقد بخلاف راتبه السنوي بقيمة 300 ألف دولار باعتباره سينضم للزمالك في صفقة انتقال حر.

وأكد المصدر، أن الزمالك حصل على توقيع اللاعب الجابوني بشكل رسمي من خلال التوقيع الإلكتروني، على أن يتم الإعلان عن الصفقة من قبل الزمالك خلال الأيام القادمة.

بدأ آرون بوبيندزا، مسيرته رفقة نادي موونانا في في سن الناشئين وتم تصعيده إلى الفريق الأول، وانتقل الجابوني إلى صفوف جيروندان بوردو الفرنسي عام 2016 وخاض موسمًا في فريق الشباب وشارك في 20 مباراة وسجل 8 أهداف، قبل أن يتم تصعيده في 2017، وتم تصعيد أرون بوبيندزا، إلى صفوف الفريق الأول بنادي جيروندان بوردو، لم يعني مشاركته حيث خرج اللاعب في صورة إعارة إلى أكثر من نادي عقب تصعيده.