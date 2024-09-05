شكرا لقرائتكم خبر عن المنياوى لليوم السابع: أهدى ميدالتى الذهبية للشعب المصري..وهتجوز بالمكافأة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أهدي محمد المنياوى لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى الميدالية الذهبية التي حصل عليها في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً في باريس للشعب المصرى، مؤكداً أنها نتاج جهد وتعب كثير.

وحصل محمد المنياوى لاعب منتخب رفع الاثقال البارالمبى ، علي الميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس.

أضاف المنياوى خلال تصريحات خاصة لليوم السابع:" أهدى الميدالية للشعب المصري وسأتزوج بقيمة للمكافأة التى سأحصل عليها وكنت أعمل فى مصنع أدوات منزلية قبل رفع الأثقال".

وتوح المنياوى فى منافسات وزن 59 كجم، بعد أن نجح فى رفع أوزان 194، 198، 201

وتعد ميدالية المنياوى هى الأولى للبعثة الباراليمبية بباريس، كما انها اول مشاركة للمنياوى فى الدورات الباراليمبية.