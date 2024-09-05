شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يخسر من تونس 2-1 في دورة شمال أفريقيا الودية والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة، من نظيره التونسى بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، فى ثانى جولات بطولة شمال أفريقيا الودية التى تقام فى تونس فى الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر الجارى.

وسبق وخسر منتخب الناشئات مباراته الأول أمام نظيره التنزانى بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، فى اللقاء الذى جمع بينهما الثلاثاء فى افتتاح مشواره بالبطولة، فيما فاز المنتخب التونسى على المغرب بهدفين دون رد.

ويختتم منتخب مصر مشواره بمواجهة المغرب فى الجولة الثالثة والأخيرة.

وتقام الدورة بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وتنزانيا، وخسر ناشئات الفراعنة فى ضربة البداية بالبطولة التى حرص اتحاد الكرة على المشاركة فيها.