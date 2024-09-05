شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة التاسعة.. الاتحاد السكندرى يتعاقد مع عبد الله بكرى لمدة موسم قابل للتجديد والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع مدافع زد عبد الله بكرى ، و الذي سبق لـه اللعـب لأندية سموحة وبيراميدز وفاركو .

ويُعد بكري أحد أفضل اللاعبين في الدوري المصرى فى هذا المركز، ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف نادي الاتحاد السكندرى و التي تمتد لمدة موسم على سبيل الإعارة قابل للتجديد.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح و موافقة لجنة الكرة و المدير الفني للفريق بابا فاسيليو ,إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى.

وكان الاتحاد السكندري قد أبرم 8 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد إعلان التعاقد مع كل من حامد الجابري ومروان داوود وعمرو جمعة وأحمد الشيمي وهشام عادل وأحمد أيمن وإسلام سمير وعبد الرحمن خالد جبنة، لتكون صفقة بكري هي التاسعة لزعيم الثغر.