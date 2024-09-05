شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يساوى 3 أضعاف القيمة السوقية لمنتخب كاب فيردي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعادل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، 3 أضعاف القيمة التسويقية لمنتخب كاب فيردي قبل المواجهة التي تجمع الفريقين غدا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

وتبلغ قيمة الفراعنة التسويقية 121 مليونا و600 ألف يورو، يتصدرها النجم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، حيث تبلغ قيمته التسويقه 65 مليون يورو في المقابل فإن القيمة التسويقية لمنتخب الرأس الأخضر، وصلت إلى 20 مليونا و730 ألف يورو.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الوطني مباراة اليوم بتشكيل في حراسة المرمى: "محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأحمد حجازي ومحمد حمدي، والوسط: محمد النني وحمدي فتحي ومروان عطية، والهجوم: محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".