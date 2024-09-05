شكرا لقرائتكم خبر عن شجع مصر.. المنتخب يستعرض جانب من تحضيرات مواجهة كاب فيردي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني، جانب من استعدادات الفراعنة لمواجهة كاب فيردي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

ونشرت الصفحة الرسمة لمنتخ مصر على فيسبوك جزء من التدريبات التي خاضها الفراعنة أمس تحت عنوان "شجع مصر" قبل اللقاء المرتقب غدا.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.



