شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب أحمد لاعبة رفع الأثقال تهدي مصر الذهبية الثانية فى الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

نجحت الأسطورة رحاب احمد لاعبة منتخب مصر في رفع الأثقال في التتويج بالميدالية الذهبية ، خلال منافسات نهائي وزن 55 كجم رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية بباريس .

ونجحت رحاب رضوان في المحاولة الأولى في رفع ثقل قدره 117 كجم، وفي المحاولة الثانية 121 كجم، وفي المحاولة الثالثة لم تتمكن من رفع 122 كجم، إلا أنها أحرزت الميدالية الذهبية.

وكانت رحاب أحمد قد حققت ميداليتين فى الدورتين السابقتين بريو دى جانيرو، وطوكيو برونزية وفضية .



البطلة البارالمبية رحاب رضوان

وكان محمد المنياوي بطل رفع الاثقال كان نجح في التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 59 كجم، بعد أن نجح فى رفع أوزان 194، 198، 201 .

ويشارك رفع الاثقال بقائمة تضم 13 لاعبا ولاعبة وهم كلا من نادية فكرى، راندا محمود، رحاب أحمد، محمد صبحى، شريف عثمان، فاطمة محروس، محمود صبرى، هانى عبدالهادى، طه عادل، صفاء محمد، إيناس عبد العال، محمد المنياوى، بالإضافة إلى عمرو فاروق.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.