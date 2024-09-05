شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لليوم السابع: رحاب أحمد والمنياوى شرفونا وننتظر المزيد من الميداليات والان مع تفاصيل الخبر

أبدى علاء يوسف سفير مصر في فرنسا سعادته بفوز الثنائي المصري المنياوي ورحاب أحمد بميدالتين ذهبتين في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وقال علاء يوسف في تصريحات لليوم السابع: "رحاب أحمد والمنياوى شرفونا وننتظر المزيد من الميداليات من الأبطال فى باقى الأوزان".

أحرزت البطلة المصرية رحاب رضوان الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال البارالمبي، في منافسات وزن 55 كجم، بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

ونجحت رحاب رضوان أحمد في المحاولة الأولى في رفع ثقل قدره 117 كجم، وفي المحاولة الثانية 121 كجم، وفي المحاولة الثالثة لم تتمكن من رفع 122 كجم، إلا أنها أحرزت الميدالية الذهبية.

وبهذه الميدالية، أضافت رحاب رضوان الميدالية الذهبية الثانية لمصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بعد الذهبية التي أحرزها اليوم البطل محمد المنياوي.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية، وبذلك يرتفع رصيد مصر إلى 186 ميدالية متنوعة، منها 51 ذهبية.