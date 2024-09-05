شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه بترول أسيوط السبت المقبل وديًا استعدادًا لمباراة الهلال الليبي والان مع تفاصيل الخبر

أتم الجهاز الإداري للفريق الأول بالنادي المصري بقيادة محمود جابر، الاتفاق مع مسئولي فريق بترول أسيوط - أحد أندية دوري المحترفين- على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بعد غدا السبت على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

وتأتي تلك المباراة ضمن استعدادات المصري لمباراته بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بمضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد الموافق الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

ويضم الطاقم كل من الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أبيلميرو مونتينجرو من ساوتومي وبرنسيب ، ومساعد الحكم الثاني أوربن ندونج من الجابون ، فيما يتولى جريج موكاجني مهام الحكم الرابع ، بينما يتولى التشادي جيمين ديمبيلي مهام منسق المباراة ، ويتولى التونسي يسر سعد الله مهام مراقبة التحكيم.