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وزير الرياضة يهنئ رحاب أحمد بذهبية رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية باريس

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القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلي اللجنة البارالمبية المصرية، ولبطلتنا المصرية رحاب أحمد بذهبية رفع الاثقال في الألعاب البارالميية باريس 2024.

حيث استطاعت اللاعبة رحاب أحمد تحقيق الميدالية الذهبية في رفع الأثقال وزن 55  كجم.
أكد الدكتور أشرف صبحي ، علي إيمانه الكبير بقدرة أبطال مصر البارالمبيين المشاركين في المنافسات علي التحدي والإصرار والتفوق، وتحقيق الانجازات التي تضاف إلي سجل الرياضة المصرية.
وتُعد هذه الميدالية الثانية للبعثة البارالمبية المصرية بعد ذهبية محمد المنياوي في وزن 59 كجم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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