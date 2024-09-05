شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: اتحاد الكرة مطلوب منه ترتيب المواعيد لإنقاذ الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب الوطني، أن المباريات الودية تساهم في تجانس اللاعبين قبل المباريات الرسمية، موضحا أن كل اللاعبين نموذج مشرف بحبهم للبلد، وخاصة محمد صلاح الذى أنهى مباراة كبيرة بين ليفربول ومانشستر يونايتد ولبى نداء المنتخب سريعا.

وتحدث حسام حسن على هامش المؤتمر الصحفي استعدادا لمواجهة كاب فيردي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم: "اتحاد الكرة مطلوب منه ترتيب المواعيد لإنقاذ الكرة المصرية، لأن المنتخب يستحق ذلك وهو الأكثر تتويجا بالألقاب القارية".

وواصل المدير الفني لمنتخب مصر ردا على سؤال عن التحديات التي تواجهه قائلا: "عمري ما أفكر أقدم إستقالة وأنا في مهمة وطنية، لا يجب التخلي عن دوري ومهمتى، ونحن أعظم بلد في كرة القدم داخل القارة، لكن في المستقبل يجب التنسيق والترتيب للمنتخب بشكل أكبر".

وأكمل حسام حسن: "كل اللاعبين لديهم إصرار كبير وعزيمة، وروح المصريين، وأنا أشكرهم جميعا، والقيادة السياسية طالبت بمدرب وطني، والمدرب الوطني هو رهان النجاح مع المنتخب".

وتضم قائمة منتخب مصر كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.