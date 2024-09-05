تشلسي يستبعد بالمر من قائمته الأوروبية لإدارة دقائق لعبه

الرياص - اسماء السيد - لندن : لم يُدرِج تشلسي مهاجمه الهدّاف كول بالمر ضمن قائمة اللاعبين المؤهلين للمشاركة في المرحلة الأولى من النسخة الجديدة لكونفرنس ليغ لكرة القدم، في محاولة لإدارة دقائق لعب النجم الإنكليزي خلال موسم قد يمتد حتى منتصف تموز/يوليو.

واستُبعد الثنائي البلجيكي روميو لافيا والفرنسي ويسلي فوفانا بسبب "إدارة الجهد البدني" وفقا لتقارير، إذ يشارك الفريق الإنكليزي في النسخة الموسعة من مونديال الأندية في الولايات المتحدة التي تُلعب من 15 حزيران/يونيو إلى 13 تموز/يوليو.

سجّل بالمر (22 عاما) في نهائي كأس أوروبا بين إنكلترا وإسبانيا الذي انتهى بفوز الأخير 2 1، قبل 33 يوما من انطلاق الدوري الإنكليزي الممتاز.

ولم يُدرج اسم بالمر في قائمة "الأسود الثلاثة" للمشاركة في أول مرحلتين من دوري الأمم الأوروبية أمام ايرلندا وفنلندا هذا الأسبوع.

وقال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) الخميس إن الهيئات الحاكمة في كرة القدم "تفشل في الوفاء بواجب الرعاية" تجاه اللاعبين من خلال حرمانهم من فترة راحة كافية، حيث تستمر العديد من البطولات في التوسع.

يقترح الاتحاد إدخال حد أدنى مضمون لفترة الراحة، وحتى تقديم حد أقصى لعدد المباريات التي يمكن أن يلعبها اللاعبون.

لعب بالمر 57 مباراة مع النادي والمنتخب الموسم الماضي.

وأشار رئيس لاعبي كرة القدم المحترفين في إنكلترا إلى الأداء المذهل للنروجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول اللذين استراحا خلال الصيف من المشاركات الدولية، كدليل على فائدة فترات الراحة للاعبين.

ويلعب تشلسي في المرحلة الأولى من كونفرنس ليغ مع جنت البلجيكي، باناثياكوس اليوناني، أف سي نواه الأرميني، هايندهايم الألماني، أستانا الكازاخستاني وشامروك روفرز الإيرلندي.