شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ لا يٌمحى ولا يٌنسى.. البارالمبية الدولية تكرم فاطمة عمر أيقونة الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

قامت اللجنة البارالمبية الدولية بتكريم فاطمة عمر لاعبة الاثقال المعتزلة مؤخرا، على هامش منافسات السيدات بدورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس 2024

وجاء تكريم فاطمة عمر لكونها أسطورة اللعبة بعد تحقيقها 6 ميداليات بارالمبية فى تاريخها بدأتها فى سيدنى 2000.

وقالت فاطمة عمر أنها فور دخول الصالة نست أنها اعتزلت اللعب.

وقامت أيقونة رفع الاثقال العالمى بافتتاح منافسات السيدات اليوم قبل تكريمها.

وتبقي بطلتنا فاطمة عمر بمثابة الذهب الذى لا يصدأ .. إذ تبقي أول مصرية تحقق 6 ميداليات متتالية فى دورات الألعاب البارالمبية آخرها فضية بارالمبياد طوكيو 2020 ليصبح رصيدها من الميداليات البارالمبية : 4 ذهب - 1 فضة - 1 برونز، بالإضافة الى تحقيقها 6 ميداليات فى بطولات العالم.



فاطمة عمر

ويشارك رفع الاثقال بقائمة تضم 13 لاعبا ولاعبة وهم كلا من نادية فكرى، راندا محمود، رحاب أحمد، محمد صبحى، شريف عثمان، فاطمة محروس، محمود صبرى، هانى عبدالهادى، طه عادل، صفاء محمد، إيناس عبد العال، محمد المنياوى، بالإضافة إلى عمرو فاروق.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.