شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى سند لـ محمد عبد المنعم: اللاعب جندى يلبى نداء منتخب مصر فى أى وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الناقد الرياضي فتحى سند إن منتخب مصر يمر بظروف هى الأصعب منذ سنوات، بدأت بتأجيل المعسكر من 25 لـ28 أغسطس، واللاعبون جاءوا من إجازات، والمنتخب غير مستعد بالشكل الكافي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه يزيد الصعوبة على المنتخب اعتذار محمد عبد المنعم عن الانضمام للمنتخب، منوها أنه يرى أن اللاعب هو جندى يلبى نداء المنتخب في أي وقت مهما كانت الظروف، متسائلا: "إزاي يعتذر عن المشاركة عشان ياخد فرصة؟، احنا في أجندة دولية وكل الدوريات متوقفة".

وأشار إلى أن "منعم" هو المُدافع الأساسي لدى المنتخب وغيابه مؤثر بشكل كبير، إضافة إلى غياب إمام عاشور للإصابة أو لسبب آخر غير واضح.

وأكد "سند" أن منتخب كاب فيردي قوى، وأزعجنا في البطولة الأفريقية منذ أشهر قليلة، منوها أن المباراة صعبة، لكن المباراة في استاد القاهرة والجماهير قد تساعد اللاعبين، لكن لا شك أن المبارتين القادمتين للمنتخب هي مواجهات صعبة.

وتابع: "إن شاء الله اللاعبين بالدعم الجماهيري تكون روحهم عالية، وأتمنى الجمهور يتواجد بكثرة في الاستاد لأن هو الورقة الرابحة".