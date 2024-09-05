شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعدل البرنامح التدريبى للزمالك غداً.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تعديلاً على البرنامج التدريبي غداً الجمعة، خلال معسكر الإعداد المقام حالياً ببرج العرب بالإسكندرية،حيث قرر خوض المران على فترتين صباحية ومسائية، على أن يشهد التدريب الصباحي فقرة فنية فيما يٌكتفي في المران المسائي بتدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة فنية بين اللاعبين، في نهاية المران المسائي الذي أقيم اليوم الخميس، على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب في الإسكندرية،حيث حرص على تطبيق بعض الجمل الفنية خلال التقسيمة الرئيسية، بمشاركة جميع اللاعبين.

وشهد المران المسائي فقرة خاصة بالتسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء، بمشاركة لاعبي خط الوسط والهجوم وعقد جوميز، جلسة مع لاعبيه تحدث فيها عن بعض الأمور الفنية،وشرح الملاحظات الفنية بشأن مباراتي سبورتنج والشعلة السعودي الوديتين السابقتين،وفي نفس الوقت شرح جوميز خلال جلسته مع اللاعبين بعض الجمل الفنية، التي ينوي تطبيقها خلال المباريات المُقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، والتي ستقام في العاصمة الكينية نيروبي.