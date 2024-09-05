شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يختبر لاعب منتخب بنين الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسؤولو النادي المصري وصول لاعب من منتخب بنين الخميس المقبل، وذلك لخضوع اللاعب للاختبارات اللازمة والكشف الطبي، لحسم موقف النادي من اجراءات التعاقد معه، حيث يرتبط اللاعب بخوض مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم مع منتخب بلاده في الوقت الحالي.

وفي حال اتمام الصفقة سيكون اللاعب البنيني هو سادس صفقات المصري خلال الميركاتو الجاري، حيث نجح المصري في ضم 5 لاعبين وهم، محمود حمدي، خالد الغندور، كريم بامبو، محمد مخلوف، ومحمد هاشم.

بينما رحل عن الفريق البورسعيدي 9 لاعبين وهم، أسامة عبد المطلب بعد فسخ التعاقد بالتراضي، أحمد شدا والذي انتقل إلى المصرية للاتصالات، عمرو موسى بعد انهاء التعاقد، التونسي معتز زدام بعد انتهاء إعارته من الترجي دون تجديدها، محمد طارق بعد إنهاء إعارته قبل استكمالها، أحمد ياسر سالم بعد فسخ التعاقد بالتراضي، النيجيري إيزي إيميكا بعد انتهاء التعاقد وعدم التجديد، حسام جريشة والذي انتقل إلى غزل المحلة، الجزائري غيلاس قناوي والذي انتقل إلى اتحاد العاصمة الجزائري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساءً - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.