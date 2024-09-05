شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما مودعا جماهير الزمالك: عشنا سويا سنوات من الإنجازات والبطولات والان مع تفاصيل الخبر

وجه يوسف أوباما لاعب الزمالك المنتقل مؤخراً إلى بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رسالة خاصة إلى جماهير القلعة البيضاء.

وكتب أوباما عبر حسابه على إنستجرام: "جمهور نادي الزمالك الحبيب، شكرا وإن كلمة الشكر لن توفيكم حقكم. عشنا سويا سنوات عديدة من الإنجازات والبطولات وأشهد إنكم دائما الداعم الأول والسند والدرع الذي يدافع بكل قوة عن هذا الكيان العظيم".

وأضاف يوسف أوباما: "أتمنى أن يظل دعمكم لي مستمر على المستوى الشخصى وكونوا متأكدين أنه ليس إلا ابتعاد جسدي فقط، أتمنى لكم كل التوفيق فيما هو قادم".

ووقع يوسف أوباما على عقود انتقاله لصفوف بيراميدز فى صفقة انتقال حر، بعدما انتهى تعاقده مع الزمالك ولم يجدد اللاعب للقلعة البيضاء، ليصبح من حقه التوقيع لأى فريق آخر.

ويخوض أوباما فترة الإعداد مع بيراميدز التى ستنطلق يوم الأحد المقبل، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو الفريق السماوى لمدة 8 أيام، بعد التتويج ببطولة كأس مصر، على حساب زد، وهى البطولة الأولى فى تاريخ النادى السماوى.