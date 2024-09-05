كريستيانو رونالدو يطارد رقم مبابي في دوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - يطارد كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي، رقم كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويقود كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال أمام كرواتيا في لشبونة ضمن منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

صنع كريستيانو رونالدو 11 فرصة (بدون تمريرة حاسمة) في دوري الأمم الأوروبية يتفوق عليه فقط دوشان تاديتش برصيد 44 فرصة بحسب شبكة أوبتا للإحصائيات الرياضية والأرقام القياسية، وأوضحت الشبكة العالمية أن النجم البرتغالي نجح في القيام بـ 25 مراوغة إجمالية، في المركز الثاني خلف كيليان مبابي المتصدر بـ 100 مرواغة.

كما يحتاج نجم وقائد نادي النصر السعودي، إلى تسجيل هدف وحيد للوصول إلى 900 هدف دولي مع منتخب برازيل أوروبا.

يذكر أن رونالدو يقود التشكيلة الأساسية للمنتخب البرتغالي إلى جانب دييجو كوستا، دييجو دالوت - روبن دياز - جونزالو إيناسيو - نونو مينديز، فيتينيا - برونو فيرنانديز - برناندو سيلفا، رفاييل لياو - بيدرو نيتو.

ويطمح منتخب البرتغال، بطل النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2019، لتحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره بعد الوداع المخيب لبطولة "يورو 2024" من الدور ربع النهائي على يد فرنسا.

