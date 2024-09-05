نادي مصري يبرم اتفاق تعاون مع ليون الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - أتم نادي دينامو مصر برئاسة علي عبد المنعم اتفاقية شراكة مع نادي ليون الفرنسي تمتد حتى عام ٢٠٢٨.

ويشمل الاتفاق تطوير قطاع الناشئين و المدربين بنادي دينامو مصر بجانب اتفاق آخر على نطاق الشرق الأوسط و بعض دول أفريقيا لإطلاق مشاريع حتى عام ٢٠٤٢ تهدف إلى تطوير الناشئين بالتعاون مع الأندية والأكاديميات الموجودة سواء في الشرق الأوسط و أفريقيا لاكتشاف أبرز المواهب.

وسيتم إرسال أبرز اللاعبين الموجودين في قطاع ناشئين دينامو مصر لنادي ليون تمهيداً للانضمام للقطاع أو اكتساب الخبرات في حالة عدم تخطي اللاعبين سن ١٨ عاماً.

وأكد علي عبد المنعم لتلفزيون نادي ليون قائلا:" سعداء بتلك الخطوة حيث أنها تتماشى مع سياسة النادي نحو تطوير عناصر اللعبة بداية من اللاعبين الذين سيتم تدريبهم وفقا للسياسة التدريبية لنادي ليون فضلا عن منحهم فترات معايشه بشكل مستمر من خلال النادي في فرنسا و نتمني ونثق ان يكون لدينا لاعبين من اولادنا قريبا جدا في فرنسا.

و اختتم تصريحاته قائلا تم الاتفاق علي العمل علي انتشار الشراكات الاستراتيجية من هذا النحو في منطقه الشرق الأوسط و بعض دول أفريقيا و بالفعل لدينا زياره خلال شهر اكتوبر في افريقيا لإتمام اولي خطوات التعاون في هذا الصدد".

واطّلع الجانب الفرنسي رئيس نادي دينامو علي كافه الأمور المتعلقه بالنادي بدايه من ستاد "جروباما" الخاص بنادي ليون كذلك قام بزياره قطاع الناشئين و الفندق الخاص بقطاع الناشئين فضلا عن لقائه برئيس قطاع الناشئين و مديره اداره "mental toughness”.