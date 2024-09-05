البرتغال تتقدم على كرواتيا بثنائية فى الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم منتخب البرتغال على نظيره منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف، فى الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "النور"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية للموسم الحالي 2024-25.

سجل ثنائية منتخب البرتغال كل من ديوجو دالوت في الدقيقة 7، و كريستيانو رونالدو في الدقيقة 34 كما أحرز البرتغالي ديوجو دالوت هدف كرواتيا الأول في الدقيقة 41 بالخطأ في مرماه.

ووصل الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 900 في مسيرته في كل البطولات مع الأندية ومنتخب البرتغال وكتب رونالدو بعمر 39 عاما التاريخ مجددا ليعزز نفسه كأكثر من سجل اهداف في التاريخ ويعتبر اللاعب الوحيد الذي وصل إلى هذا الرقم.

البرتغال ضد كرواتيا

وتضم المجموعة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية منتخبات: "كرواتيا، بولندا، البرتغال، واسكتلندا".

وجاء تشكيل منتخب البرتغال ضد كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - روبن دياز - جونكالو إيناسيو - نونو مينديز.

خط الوسط: برونو فيرنانديز - فيتور فيريرا- برناردو سيلفا.

خط الهجوم: بيدور نيتو رافائيل لياو - كريستيانو رونالدو.



بينما جاء تشكيل منتخب كرواتيا ضد البرتغال كالآتي:

حراسة المرمي: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: بونجراسيتش - سوتالو - جفارديول

خط الوسط: مودريتش - سوتشيتش - كوفاسيتش - سوسا - باساليتش.

خط الهجوم: كراماريتش - إيفانوسيتش.