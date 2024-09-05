نوران جوهر تتأهل لنهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - تأهلت نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً إلى نهائي بطولةCIB المصرية المفتوحة للاسكواش 2024 بنادي O West ، اول بطولة ماسية فى تاريخ الاسكواش.

وتأهلت نوران جوهر للنهائي بعد الفوز على ندى عباس المصنفة السادسة عشر بثلاثة أشواط نظيفة، لتقابل نور الشربيني المصنفة الاولي عالمياً غداً فى المباراة النهائية بنادي OWest.

جاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-3, 11-6, 11-2

و سيطر ملوك اللعبة على نهائي بطولة CIB المفتوحة للاسكواش للسيدات والتي تعد اول بطولة ماسية فى التاريخ، بعدما حجزت نور الشربيني مقعدها في نهائي منافسات السيدات بالبطولة بعد تغلبها على هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا فى مباراة قوية ومثيرة بنصف النهائي.

و جاءت نتيجة الاشواط: 6-11, 11-5, 12-10, 9-11, 11-7.



وتأهل على فرج إلى نهائي البطولة بالفوز على دييغو إلياس المصنف الرابع عالمياً بثلاثة اشواط نظيفة في نصف النهائى.

وجاءت النتيجة كالاتي: 11-9, 11-3, 11-9.

وينتظر علي فرج مواجهة الفائز من مبارة نصف النهائي الاخر بين مصطفى عسل ومروان الشوربحي في نهائي البطولة والمقرر إقامته غدا الجمعة.