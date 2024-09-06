شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة الإماراتي يكرم نادى بيراميدز بعد التتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام نادي الوحدة الإماراتى حفل تكريم لنادي بيراميدز بمناسبة تتويجه بلقب بطولة كأس مصر، وتحقيق أول بطولة في تاريخ النادي، في إطار اتفاقية التعاون والتوأمة والتي تجمع بين ناديي بيراميدز والوحدة.

وشهد مقر نادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي حفلا كبيرا لتكريم نادي بيراميدز ووفده برئاسة ممدوح عيد رئيس النادي بمناسبة حصد لقب كأس مصر.

وشهد حفل التكريم إلى جانب ممدوح عيد، هاني سعيد المدير الرياضي، وعمر مدحت المدير التجاري، ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال والعلاقات المؤسسية، في حضور نجمي الفريق دودو الجباس ومحمد رضا بوبو، والذين توجهوا بالشكر للشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة على اللافتة الطيبة.