7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 5-9-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها يصل الجابونى آرون بوبيندزا، لاعب الشباب السعودي الأسبق، وسينسناتي الأمريكي إلى القاهرة يوم الأحد المقبل.

مصدر لـ"الخليج 365": بوبيندزا يصل القاهرة الأحد للانضمام إلى الزمالك

يصل الجابونى آرون بوبيندزا، لاعب الشباب السعودي الأسبق، وسينسناتي الأمريكي إلى القاهرة يوم الأحد المقبل تمهيداً للخضوع للكشف الطبي قبل توقيع عقود انضمامه للقلعة البيضاء بشكل رسمى.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.‏

علق حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، على اعتذار محمد عبد المنعم عن عدم التواجد في معسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهة كاب فيردي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

نجحت الأسطورة رحاب احمد لاعبة منتخب مصر في رفع الأثقال في التتويج بالميدالية الذهبية ، خلال منافسات نهائي وزن 55 كجم رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية بباريس .