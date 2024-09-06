شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من حسام حسن لخالد صبحى فى مران المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

منح حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تعليمات خاصة للمدافع خالد صبحي، على هامش مران الفراعنة الأخير استعدادا لمواجهة كاب فيردي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا.

وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل.

وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأحمد حجازي ومحمد حمدي، والوسط: محمد النني وحمدي فتحي ومروان عطية، والهجوم: محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.