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"تم إرسال تذاكر الطيران".. الخليج 365 يكشف موعد وصول لاعب الزمالك الجديد بوبيندزا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

أنهى نادي الزمالك، اتفاقه بشكل رسمي للتعاقد مع اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "نادي الزمالك أرسل تذاكر الطيران ومقدم العقد إلى اللاعب".

وأضاف: "من المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة، فجر يوم الأحد المقبل".

ويسعى الزمالك إلى تدعيم صفوفه بشكل كبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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