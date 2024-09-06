"تم إرسال تذاكر الطيران".. الخليج 365 يكشف موعد وصول لاعب الزمالك الجديد بوبيندزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

أنهى نادي الزمالك، اتفاقه بشكل رسمي للتعاقد مع اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "نادي الزمالك أرسل تذاكر الطيران ومقدم العقد إلى اللاعب".

وأضاف: "من المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة، فجر يوم الأحد المقبل".

ويسعى الزمالك إلى تدعيم صفوفه بشكل كبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إقرأ أيضاً..

Couples الدوري المصري.."راحت أسوان عشان تاخد الموافقة من أهلي".. قصة حب شيكابالا وسارة (صور وفيديو)

كنت أرتجف من خجلي.. قصة حب كريستيانو رونالدو وجورجينا (صور)