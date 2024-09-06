" ننتظر عودتك ".. الأهلي يوجه رسالة إلى كريم فؤاد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

وجه النادي الأهلي رسالة خاصة، إلى لاعبه كريم فؤاد بعد ظهوره اليوم في مران الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صوراً من حضور كريم فؤاد لمران الأحمر،:"ننتظر عودتك سريعًا يا كريم".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني، يوم الأحد المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

إقرأ أيضاً..

Couples الدوري المصري.."راحت أسوان عشان تاخد الموافقة من أهلي".. قصة حب شيكابالا وسارة (صور وفيديو)

كنت أرتجف من خجلي.. قصة حب كريستيانو رونالدو وجورجينا (صور)