"الداعم والسند".. يوسف أوباما يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير نادي الزمالك بعد رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وجه يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك، رسالة إلى كل جماهير القلعة البيضاء، بعد رحيله بشكل رسمي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب أوباما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إلى جمهور نادي الزمالك الحبيب، شكراً وأن كلمة الشكر لن توفيكم حقكم".

وأضاف: "عشنا سوياً سنوات عديده من الانجازات والبطولات، وأشهد أنكم دائمًا الداعم الأول والسند والدرع الذي يدافع بكل قوة عن هذا الكيان العظيم".

وتابع: "وأتمنى أن يظل دعمكم لي مستمر، على المستوى الشخصي وكونوا اكيدين أنه ليس إلا ابتعاد جسدي فقط".

وكان نادي الزمالك أعلن اليوم بشكل رسمي رحيل يوسف أوباما، عن صفوف الفريق بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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