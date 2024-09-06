شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة كاب فيردي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

خاض المنتخب الوطني مرانه الأخير مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة كاب فيردي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

وفتح الجهاز الفني المران لمدة ربع ساعة أمام وسائل الإعلام، بعدها أجرى حسام حسن مرانا قويا للاعبين تخلله الجزء البدني تحت إشراف مخطط الأحمال البرازيلي في جهاز الفراعنة.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا.

وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل.

وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الوطني مباراة اليوم بتشكيل في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأحمد حجازي ومحمد حمدي، والوسط: محمد النني وحمدي فتحي ومروان عطية، والهجوم: محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.



تدريبات بدنية في المران الأخير لمنتخب مصر (4)



حسام حسن مع لاعبى المنتخب



حمدى فتحى ومحمد هانى ومحمد صلاح



حمدى فتحى ومحمد هانى



رامى ربيعة وحجازى وتريزيجيه



صلاح وزيزو ومصطفى فتحى



لاعبى منتخب مصر



محمد صلاح ومصطفى فتحى و أحمد حجازى



مصطفى محمد ومحمد صلاح ومصطفى فتحى خلال التدريبات



مصطفى محمد ومحمد هانى وصلاح وحمدى فتحى