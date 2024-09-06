شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كاب فيردى: صلاح من أفضل لاعبى العالم وندرك صعوبة مهمتنا أمام الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث بيدرو بابيستا، المدير الفني لمنتخب كاب فيردي، عن مواجهة مصر في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا، وقال بابيستا عبر المؤتمر الصحفي الذي أقيم استعدادا للمباراة: "فخور بتواجدي في مصر ونحن نسعى لتحقيق الأفضل، هدفنا هو حصد النقاط الثلاثة أمام مصر، رغم أننا نعرف أنها مباراة صعبة ضد خصم قوي".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة كاب فيردي اليوم الجمعة في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا، ثم يواجه المنتخب بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات، حيث يقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة موريتانيا وبوتسوانا وكاب فيردي.

وأضاف المدير الفني لمنتخب كاب فيردي: "محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم وهذا يصعب مهمتنا في المباراة". واختتم: "يجب أن نحصد النقاط ضد أي منتخب سنلعب ضده، الأمور صعبة ولكن علينا أن نفعل ذلك".