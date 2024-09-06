شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى أحمد ياسين من الإصابة وعودته إلى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلى فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء خوض بعض التدريبات البدنية منفردا، استعدادا لخوض فترة إعداد فريق البنك الأهلى للموسم الجديد.

وكان أحمد ياسين يعانى من إصابة على مستوى الركبة خلال الأشهر الماضية وتماثل للشفاء من الإصابة من أيام لذلك يعمل على استعادة مستواه البدنى والفنى.

وعاد لاعبو فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى أمس الخميس للتدريبات الجماعية عقب أنتهاء الراحة السلبية التى خضعوا لها الأيام الماضية.

ويستعد لاعبو فريق البنك الأهلى للانطلاق الموسم الجديد، حيث سيتم عمل فترة أعداد وبعض المعسكرات والمباريات الودية لاستعادة اللاعبين مستواهم البدنى والفنى قبل بداية المباريات الرسمية.

وكان فريق البنك الأهلى تعاقد مع أربعة لاعبين حتى الآن هم محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان من فريق سيراميكا، وعبد العزيز البلعوطى من إنبى وهشام صلاح لاعب فريق الاتحاد السكندرى.