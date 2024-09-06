شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة جلوس يواجه ألمانيا بحثا عن برونزية بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باريس - ياسمين يحيى الجمعة، 06 سبتمبر 2024 01:37 ص

تستأنف اليوم الجمعة منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والتى تقام فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري. وتشارك البعثة المصرية اليوم في 3 ألعاب كالتالي:

مصر ضد ألمانيا مباراة الميدالية البرونزية في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة رفع الأثقال رفع الأثقال محمود صبري نهائي وزن 72 كجم الساعة 1 ظهرًا فاطمة محروس نهائي وزن 67 كجم في الساعة السادسة مساءً الباراكياك الباراكياك سلوى إيهاب تصفيات سباق 200 متر الساعة 12:35 ظهرًا.

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