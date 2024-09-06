شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني فى الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية بالعاصمة الكينية نيروبي.



يخوض الزمالك تدريباته اليومية بمعسكر الفريق ببرج العرب تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز الذي اختار برج العرب ليكون مقرا لمعسكر الإعداد للموسم الجديد بعد إنتهاء موسم طويل لم يحقق فيه نجاحات علي المستوي المحلي.



خاض الزمالك مباراتين وديتين خلال معسكر برج العرب حقق فيهما الفوز علي سبورتنج والشعلة السعودي ويلتقي يوم السبت المقبل مع فريق راية والشرطة العراقى.



وتقرر إقامة مباراة الزمالك وراية يوم السبت المقبل في تمام العاشرة صباحاً، على أن يواجه الأبيض نظيره الشرطة العراقي في نفس اليوم بمجموعة أخرى من اللاعبين في تمام الساعة السادسة مساءً.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكينيتقام مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية في تمام الساعة 3:00 مساء يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي.ويقوم الجهاز الإداري للزمالك بإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق إلي كينيا لمواجهة الشرطة علي أن يقوم عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق بالسفر قبل الفريق بـ24 ساعة للترتيب لإقامة البعثة واختيار ملعب التدريب بالتنسيق مع الجهاز الفني ىبقيادة جوزيه جوميز.