تشكيل المغرب المتوقع أمام الجابون.. ثلاثي مرعب بالهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب المغرب لقص شريط مبارياته اليوم الجمعة، في بطولة كاس الامم، وذلك حين يستضيف نظيره منتخب الجابون ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات امم افريقيا يلتقى الفريقان على أرضية ملعب استاد أدرار



موعد مباراة المغرب والجابون

المباراة ستكون فى التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وتوقيت مكة المكرمة وتذاع على قناة بى إن سبورت 5، وقناة المغرب الرياضية، وأسندت قناة بى إن سبورت مهمة التعليق على اللقاء الى المعلق جواد بدة.

تشكيل المغرب المتوقع أمام الجابون في تصفيات أمم إفريقيا

حراسة المرمى ياسين بونو.

خط الدفاع نصير مزراوي – نايف اكرد – عبد الكبير عبقار – أشرف حكيمي.

خط الوسط الياس بن صغير – عز الدين اوناحي – سفيان مرابط.

وخط الهجوم حكيم زياش – سفيان رحيمي – ابراهيم دياز.