موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في تصفيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن لمواجهة الرأس الأخضر (كاب فيردي)، في مستهل مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها المغرب العام المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر والرأس الأخضر ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

تنطلق مباراة مصر والرأس الأخضر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المباراة عبر فضائية بي إن سبورتس 2 الناقل الحصري فضائيًا لمنافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا، بالإضافة لقناة تايم سبورتس المصرية عبر بثها الأرضي وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق علي محمد علي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره منتخبات الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا.

وتشهد منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 مشاركة 48 منتخبًا مقسمة إلى 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

ويتأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة متصدر ووصيف كل مجموعة، مكونين 24 منتخبا، هم قوام نهائيات كان المقبلة.

وكان منتخب مصر قد واجه الرأس الأخضر مرة واحدة، في ختام جولات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.