صدام العمالقة.. موعد مباراة فرنسا وإيطاليا الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ملعب “حديقة الأمراء”، صدام من العيار الثقيل مساء اليوم الجمعة، بين منتخب فرنسا وإيطاليا ضمن لقاءات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024/2025.

المنتخب الفرنسي يتواجد في المجموعة الثانية والتي تضم أيضًا منتخبات بلجيكا وإيطاليا في مجموعة قوية تُنذر بمباريات نارية.



موعد مباراة فرنسا وايطاليا

المباراة تقام فى العاشرة الا الربع بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة بى إن سبورت 1.

معلق مباراة فرنسا وايطاليا

وأسندت قناة بى ان سبورت مهمة التعليق على اللقاء الى المعلق عصام الشوالى.



ويأمل رفاق كيليان مبابي، في تعويض خيبة أمل يورو 2024، عقب الإقصاء من نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024، إذ كان أقصى المنتخب الفرنسي من البطولة على يد إسبانيا “حامل اللقب” عقب الهزيمة بهدفين مقابل هدف.

فيما يسعى منتخب إيطاليا أيضًا، باستعادة كبريائه مرة أخرى أوروبيًا، بعدما ودع بطل “يورو 2021” النسخة الماضية من يورو 2024، من دور الـ16 على يد منتخب سويسرا، عقب الهزيمة بثنائية نظيفة.

