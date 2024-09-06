الاتحاد السعودي يحسم موقف مانشيني عقب التعادل مع إندونيسيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موقفه من المدرب الإيطالي، روبرتو مانشيني، بعد تعادل منتخب السعودية ضد إندونسيا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان منتخب السعودية قد وقع في فخ التعادل بهدف لكل فريق أمام نظيره إندونسيا في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الاولى من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

وبعد المباراة، علق ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على موقف مانشيني بعد التعادل المخيب للآمال أمام إندونسيا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وقال المسحل في تصريحاته بعد اللقاء: “منتخب إندونسيا يمتلك 12 لاعبًا يلعبون في الدوريات الأوروبية، والمباريات الافتتاحية دائمًا تكون صعبة”.

وأضاف: “روبرتو مانشيني مدرب كبير، لقد سبق وفاز ببطولة كأس أمم أوروبا مع منتخب إيطاليا، لذلك أنا أضع ثقتي فيه هو واللاعبين أيضًا”.

وأنهى حول انضمام اللاعبين السعوديين للأندية الأوروبية: “احتراف السعوديين في الأندية الأوروبية أمر يتم بين اللاعب وناديين، وعندما يتوصل جميع الأطراف لاتفاق تحدث الصفقة، ونحن سعداء بهذا الأمر بالتأكيد”.