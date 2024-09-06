الزمالك يعلن رسمياً التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم وذلك لتدعيم صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" عمر فرچ زملكاوي، وصول البطاقة الدولية للاعبنا الفلسطيني الجديد".

ونجح مجلس القلعة البيضاء في إنهاء الإتفاق مع اللاعب وناديه، إلى جانب الحصول على توقيعه إلكترونياً نظراً لتواجده ضمن صفوف المنتخب الفلسطيني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

وجاء تعاقد إدارة القلعة البيضاء مع فرج بعد الحصول على موافقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وفي سياق متصل، يواجه الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره الشرطة الكيني يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.