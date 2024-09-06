شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيندزا يفتح الباب أمام رحيل سامسون عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يربط مسئولو نادى الزمالك حسم التعاقد مع الجابونى أرون بوبيندزا مهاجم سينسيناتي الأمريكي، بفتح الباب أمام رحيل البنينى سامسون أكينيولا، خاصة أن المستوى الفنى للأخير لم يرض طموح إدارة القلعة البيضاء منذ التعاقد معه فضلا عن رغبة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق فى عدم تواجد اللاعب مع الفريق فى الفترة المقبلة.

وتنتظر إدارة نادى الزمالك حسم صفقة أرون بوبيندزا، للفصل فى مصير سامسون خاصة أن الاتفاق مع المهاجم الجابونى وصل إلى الأمتار الأخيرة ويتبقى فقط توقيع العقود بشكل رسمى حتى ينضم اللاعب إلى القلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء في التعاقد مع لاعبين أجانب فى الفترة الحالية على قدر قميص نادى الزمالك، خاصة أن التعاقدات على مستوى الأجانب لم ترض طموح الجماهير في الفترة الماضية،وتخلصوا منهم وعلى رأسهم السنغالى إبراهيما نداى والأوغندى ترافيس موتيابا، لينطلق النادى فى تغيير جلده على مستوى المحترفين والذى بدأ بالتعاقد مع المغربى محمود بن تايج والفلسطينى عمر فرج.

إدارة الزمالك تضع أمام أعينها استعادة البطولات في الموسم المقبل علي المستوي المحلي بعد الخروج من الموسم الحالي بدون بطولات وأيضا المنافسة علي الألقاب القارية سواء الكونفيدرالية أو السوبر الأفريقي أمام الأهلي.