شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ أولى ودياته اليوم أمام وادى دجلة استعداداً لجورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ، مساء اليوم الجمعة، أولى مبارياته الودية أمام وادى دجلة باستاد مختار التتش يأتي ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد العودة للتدريبات، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية الموسم الماضي.

ويخوض الأهلي ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني في الثالثة عصر الأحد 15 سبتمبر على ملعب نيايو الوطني.

يُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

يحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

لم يتحدد القناة التي ستذيع مباراة الأهلي مع جورماهيا الكيني، ولكن يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.