الليلة.. مصر تواجه كاب فيردي في بداية تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والقناة المجانية الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، مواجهة قوية أمام كاب فيردي مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025.

وتضم مجموعة منتخب مصر في تصفيات الأمم الإفريقية "المغرب 2025"، كلا من: "الرأس الأخضر - موريتانيا – بوتسوانا"، حيث يلاقي في هذه الجولة منتخبا مصر والرأس الأخضر، بينما يلتقي منتخب موريتانيا مع بوتسوانا، على أن يلتقي الفراعنة في الجولة الثانية الثلاثاء المقبل نظيره بوتسوانا.

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق بداية قوية في مستهل مشوارهم بالتصفيات، والخروج بنتيجة إيجابية، عندما يلاقي نظيره كاب فيردي مساء اليوم.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر، حيث أنها تمثل بداية مشوار طويل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. ولذلك، فإن الضغوط ستكون كبيرة على حسام حسن، الذي يسعى لتحقيق الفوز من أجل طمأنة الجماهير، وبدء التصفيات بطريقة مثالية.

في المقابل يطمح منتخب كاب فيردي والذي يقدم مستويات رائعة في السنوات القليلة السابقة، آخرها أمم أفريقيا الأخيرة، في الخروج من المباراة بتعادل ثمين أو تحقيق الفوز.

ويغيب عن معسكر منتخب مصر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بعد تعرضه لإصابة في الركبة أبعدته عن استكمال المعسكر، في حين يغيب محمد عبدالمنعم، مدافع نيس الفرنسي، بسبب اعتذار عن عدم القدوم للمعسكر.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

من المتوقع أن يخوض منتخب مصر مواجهة كاب فيردي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد مصطفى زيزو، حمدي فتحي، محمد النني.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه «عمر مرموش»، مصطفى محمد.

موعد المباراة

تنطلق مباراة منتخب مصر وكاب فيردي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة

وتنقل مباراة مصر وكاب فيردي، عبر قناة "بي إن سبورتس 2" المشفرة.

كما تنقل المباراة بشكل مجاني، عبر قناة "أون تايم سبورتس المفتوحة.