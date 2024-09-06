شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح من جوميز بعد تلبية طلباته فى ملف الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الارتياح لدى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعد تلبية معظم طلباته فيما يخص ملف الصفقات الجديدة فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل انطلاق الموسم.

ويرى جوميز أن إدارة نادى الزمالك لم تقصر تجاه طلباته فى اللاعبين الذين طلب الحصول على خدماتهم، خاصة بعد التعاقد مع ظهير أيسر وهو المغربى محمود بنتايك، والمهاجم الفلسطيني عمر فرج، والجابونى أرون بوبيندزا الذى بات على أعتاب القلعة البيضاء.

من جانبه قال جوميز فى تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك، "الجميع يعمل بشكل جاد وقوي ونحن نسير خطوة بخطوة من أجل الوصول إلى المستوى الفني والبدني المطلوب قبل انطلاق الموسم الجديد".

وأضاف، "الفريق يقدم الأداء المرضي فى الوديات، وكنا منظمين جداً على المستوى الدفاعي والهجومي، وأمامنا مواجهات أخرى نسعى فيها للظهور بشكل أفضل".

وواصل، "المغربي محمود بنتايك ظهر بشكل بدني رائع فى مواجهة الشعلة السعودي، وعلى المستوى الفني يحتاج للتأقلم مع الفريق بشكل أكبر، ويكون قادراً على توظيف إمكانياته الفنية داخل المنظومة الفنية للفريق".

وأضاف المدير الفني، "تحدثت مع حسام أشرف وأحمد محمود بعد عودتهما للفريق خلال الفترة الأخيرة عقب انتهاء إعارة الثنائي، وسعيد بما يقدمه اللاعبان، من تعلم سريع واندماج مع باقي المجموعة".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، والتي ستقام في العاصمة الكينية نيروبي.