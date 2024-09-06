شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى "حكاية" كل ميركاتو مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يدخل رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز دائرة حديث جماهير الزمالك مع كل فترة انتقالات، ويربطه البعض بقرب انتقاله إلى القلعة البيضاء، رغبة منهم في تواجده داخل صفوف الفريق، إيماناً بأن اللاعب قادر على تقديم الاستفادة الفنية القوية لفارس ميت عقبة.

ومع انطلاق الميركاتو الصيفى الحالي، عادت الجماهير مرة أخرى للحديث عن إمكانية انتقال رمضان صبحى للزمالك، مستندين حسب وجهة نظرهم على أن اللاعب يرغب في الانتقال للقلعة البيضاء واللعب بنادٍ جماهيرى يساعده على استعادة مستواه المعهود ويحميه من الضغوط المتراكة عليه.

جماهير نادى الزمالك تتوافر لديها رغبة كبيرة وقناعة بقيمة رمضان صبحى الفنية التي يستطيع أن يضيفها للزمالك حال انتقاله إلى القلعة البيضاء، لكن على مدار فترات الانتقالات السابقة تأتى الرياح بما لا تشتهى سفن جماهير القلعة البيضاء، ببقاء اللاعب مع فريقه بيراميدز في كل مرة يثار فيها أنه أنه كافة الأمور والاتفاقات مع مسئولي الزمالك.

صفقة انتقال رمضان صبحى إلى الزمالك ليست مستحيلة، ولكن بالحسابات المادية تبقى صعبة بعض الشىء، خاصة أن اللاعب مرتبط بعقد سارٍ مع ناديه، ولن يفرط فيه بسهولة وسيطلب فيه مقابلا ماليا قد يرهق خزينة القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

من جانبه كشف مصدر مقرب من رمضان صبحى حقيقة اقتراب اللاعب من الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، موضحاً أن كل ما يقال حول انتقال اللاعب للزمالك "كلام"، مشيرًا إلى أنه من الصعب انتقال للاعب للقلعة البيضاء فى الوقت الحالى.