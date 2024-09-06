شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مخلوف يحمى عرين الأهلى فى ودية دجلة اليوم فى غياب ثلاثى الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

يظهر مصطفى مخلوف، حارس مرمى الأهلى الشاب، فى ودية وادى دجلة اليوم بالتشكيل الاساسى، فى ظل غياب الثلاثى محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء لتواجدهم فى صفوف منتخب مصر الذى يستعد لمواجهة الرأس الاخضر الليلة.

ويبدأ فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ، مساء اليوم الجمعة، أولى مبارياته الودية أمام وادى دجلة باستاد مختار التتش يأتي ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتولى مصطفى مخلوف حماية عرين الأهلى فى نهاية الموسم الماضى بعد حصول الثنائى محمد الشناوى ومصطفى شوبير على راحة من التدريبات بعد حسم التتويج ببطولة الدوري وظهر بشكل مميز.

ظهور حراس الأهلي الـ3 بقائمة منتخب مصر، جاء بالتزامن مع ظهور الثلاثي ومشاركتهم بصفة مستمرة سواء مع الفريق الأحمر أو مع المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس 2024 المنتهية منذ أيام.

خاض ثلاثي الأهلي عدة مباريات مع الفريق الأحمر في بطولة الدوري المصري، وظهر ذلك مع الشناوي، وشوبير، فيما مثل حمزة علاء منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس، ليحظى جميعهم على ثقة العميد، دونًا عن حراس المسابقات المحلية كافة.

وانتقل مصطفى مخلوف لصفوف الأهلي قادمًا من نادي الترسانة في صيف 2021 ، حيث قدرت الصفقة بـ750 ألف جنيه.

صاحب الـ21 عامًا بدأ مشواره مع كرة القدم في مسقط رأسه في الجيزة بإحدى الأكاديميات، ثم بعد ذلك انضم لنادي صغير في حلوان يدعى سيجوارت، وبعد ذلك انضم لصفوف نادي الترسانة في فريق 2003.

- مستوى مخلوف جعله يصعد للفريق الأول بنادي الترسانة، حيث يتميز اللاعب بالطول الفارع وهنا جعل البعض يشبه اللاعب الشاب بحارس الأهلي الأول محمد الشناوي.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني.

طاقم حكام مباراة الاهلى وجورماهيا الكينى

أوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا و مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولرالسير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.